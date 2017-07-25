Впервые в истории девушка попытается попасть в элитный американский спецназ

Две американки пытаются пройти тесты в Силы специальных операций США, одна из них — в элитное подразделение «морские котики» (Navy SEAL), ранее закрытое для женщин, пишет Popular Mechanics.



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Коммандер-лейтенант Марк Уолтон рассказал, что одна из претенденток служит во флоте в звании мичмана. Она приступит к тренировкам вместе с другими претендентами этим летом. Программа состоит из двух циклов по девять недель.

Только 10% новобранцев проходят все стадии жесткого тренировочного процесса и получают заветную эмблему SEAL, которую на сленге принято называть «будвайзер».

Другая девушка также попробует пробиться в Силы специальных операций, но в подразделение Special Warfare Combatant Crewman (Спецподразделение на боевых катерах).

Чтобы стать членом СПБК нужно пройти тяжелейший специальный курс, называемый «квалификационной подготовкой членов экипажа», его обычно оканчивает один из четырех претендентов. Special Warfare Combatant Crewman часто оказывает поддержку коллегам из SEAL.