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Бесплатный антивирус Kaspersky Free станет общедоступным
26.07.2017 11:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Бесплатный антивирус Kaspersky Free станет доступен по всему миру. Ранее установить его могли только пользователи из России, Украины и Беларуси.
«Лаборатория Касперского» планирует распространять его волнами. Скоро воспользоваться им можно будет в США, Канаде, Казахстане и большей часть Азиатско-Тихоокеанского региона. К концу 2017 года Kaspersky Free будет доступен во всем мире.
Kaspersky Free представляет собой базовый антивирус с защитой от вредоносных программ и сайтов, который автоматически обновляется и не требует покупки лицензии.
При желании его можно обновить до более продвинутого Kaspersky Internet Security, который предлагает защиту интернет-платежей и мобильных устройств на базе Android, предотвращает кражи личных данных и имеет функцию родительского контроля.
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Бесплатный антивирус Kaspersky Free станет доступен по всему миру. Ранее установить его могли только...
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