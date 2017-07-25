ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бесплатный антивирус Kaspersky Free станет общедоступным

26.07.2017 11:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Бесплатный антивирус Kaspersky Free станет доступен по всему миру. Ранее установить его могли только пользователи из России, Украины и Беларуси.

«Лаборатория Касперского» планирует распространять его волнами. Скоро воспользоваться им можно будет в США, Канаде, Казахстане и большей часть Азиатско-Тихоокеанского региона. К концу 2017 года Kaspersky Free будет доступен во всем мире.

Kaspersky Free представляет собой базовый антивирус с защитой от вредоносных программ и сайтов, который автоматически обновляется и не требует покупки лицензии.

Бесплатный антивирус Kaspersky Free станет общедоступным

При желании его можно обновить до более продвинутого Kaspersky Internet Security, который предлагает защиту интернет-платежей и мобильных устройств на базе Android, предотвращает кражи личных данных и имеет функцию родительского контроля.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бесплатный антивирус Kaspersky Free станет доступен по всему миру. Ранее установить его могли только...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Впервые в истории девушка попытается попасть в элитный американский спецназ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика