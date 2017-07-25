Бесплатный антивирус Kaspersky Free станет общедоступным

Бесплатный антивирус Kaspersky Free станет доступен по всему миру. Ранее установить его могли только пользователи из России, Украины и Беларуси.

«Лаборатория Касперского» планирует распространять его волнами. Скоро воспользоваться им можно будет в США, Канаде, Казахстане и большей часть Азиатско-Тихоокеанского региона. К концу 2017 года Kaspersky Free будет доступен во всем мире.

Kaspersky Free представляет собой базовый антивирус с защитой от вредоносных программ и сайтов, который автоматически обновляется и не требует покупки лицензии.





При желании его можно обновить до более продвинутого Kaspersky Internet Security, который предлагает защиту интернет-платежей и мобильных устройств на базе Android, предотвращает кражи личных данных и имеет функцию родительского контроля.