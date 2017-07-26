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Российский компьютер "Эльбрус" с трудом справился с игрой 2003 года

27.07.2017 09:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Автор YouTube-канала Maxim Gorshenin выпустил видео, в котором показывает производительность российского компьютера «ВК Эльбрус 401-PC» на примере игры GTA:Vice City 2003 года выпуска.

Российский компьютер "Эльбрус" с трудом справился с игрой 2003 года

Цель ролика — рассказать о так называемом режиме двоичной трансляции, пишет 4pda. Это метод, позволяющий запускать машинный код х86 на микропроцессорах Эльбрус. Благодаря этой технологии на российском компьютере удалось запустить операционную систему Windows 7.

Производительность системы тестировали игрой GTA:Vice City, вышедшей на ПК в 2003 году. Результаты сложно назвать обнадеживающими — на средних настройках графики игра шла с заметными просадками fps.

Компьютеры «Эльбрус» используются государственными предприятиями и отличаются высокой степенью защиты. В системе установлен четырехъядерный процессор «Эльбрус-4С» и видеокарта Radeon HD 6450.

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Автор YouTube-канала Maxim Gorshenin выпустил видео, в котором показывает производительность российского компьютера «ВК Эльбрус 401-PC» на примере игры GTA:Vice City 2003 года...

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