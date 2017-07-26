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Российский компьютер "Эльбрус" с трудом справился с игрой 2003 года
27.07.2017 09:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Автор YouTube-канала Maxim Gorshenin
Цель ролика — рассказать о так называемом режиме двоичной трансляции,
Производительность системы тестировали игрой GTA:Vice City, вышедшей на ПК в 2003 году. Результаты сложно назвать обнадеживающими — на средних настройках графики игра шла с заметными просадками fps.
Компьютеры «Эльбрус» используются государственными предприятиями и отличаются высокой степенью защиты. В системе установлен четырехъядерный процессор «Эльбрус-4С» и видеокарта Radeon HD 6450.
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Автор YouTube-канала Maxim Gorshenin выпустил видео, в котором показывает производительность российского компьютера «ВК Эльбрус 401-PC» на примере игры GTA:Vice City 2003 года...
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