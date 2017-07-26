Компания Samsung хочет создать телефон-банан

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Южнокорейскаякомпания Samsung запатентовала телефон в форме банана, сообщает издание Patently Apple .



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Компания подала патент на регистрацию телефона-банана в 2015 году, однако получила одобрение только в июне этого года. Патентное бюро США не публикует технические характеристики нового устройства.

Судя по опубликованным схемам, Samsung запатентовала телефон в форме банана с иконками на его "кожуру". Ряд изданий сообщили о том, будто бы гаджет будет съедобным, однако в патентных данных подобной информации нет.

Планирует ли Samsung действительно выпускать подобный гаджет, пока также не известно — корпорация никак не комментирует появление еще одного патента.

Не так давно Samsung запатентовала другую громкую разработку — возможность проецировать экран "умных" часов на руку. Регистрировали в корпорации и собственный вариант "умных" очков наподобие Google Glass, однако ни одна из этих разработок пока не увидела свет.