Ученые предупредили об опасном обеднении спермы у жителей развитых стран

За 40 лет количество сперматозоидов у мужчин в развитых странах сократилось почти вдвое. Научная работа об этом опубликована в журнале Human Reproduction Update , кратко об этом рассказывает The Washington Post .



Изображение: washingtonpost.com

Новое исследование — масштабный метаанализ, который обобщил 185 исследований, которые прошли в период с 1973 по 2011 годы и охватил почти 43 тысячи мужчин из разных стран.

Результаты пугающие: за этот период концентрация сперматозоидов на миллилитр семенной жидкости у мужчин из Северной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии сократилась вдвое. Общее количество сперматозоидов уменьшилось почти на 60 процентов. При этом в Южной Америке, Азии и Африке снижения не зафиксировали.



Слева — динамика концентрации сперматозоидов в семенной жидкости по годам. Справа — общее количество сперматозоидов. Показатели жителей западных стран изображены черной линией

Исследователи отмечают, что нет признаков того, что ситуация изменится в лучшую сторону, а это значит, что все большему количеству пар будет сложно завести детей. Сниженная концентрация сперматозоидов связана с более короткой продолжительностью жизни, онкологическими заболеваниями и сексуальными расстройствами.

Ученые и раньше сообщали о массовом ухудшении качества спермы, однако не представляли достаточно убедительных доказательств. Скептики считают эту тенденцию мифом, утверждая, что большинство исследований основано на искаженных данных. По их мнению, проверять свою сперму более склонны мужчины, которые считают себя бесплодными. Новое исследование больше внимания уделяет молодым людям, которые ранее не задумывались о продолжении рода.

Авторы метаанализа не смогли выделить причин падения качества спермы. Часто в этом обвиняют химические вещества, такие как пестициды, антипирены и пластмассы. Они могут влиять на гормональные системы организма и широко распространены в развитых странах.

Показательны результаты исследования, которое проводилось среди 30 тысяч доноров спермы в провинции Хунань. В 2001 году более половины мужчин предоставили семенную жидкость с концентрацией сперматозоидов, достаточной для зачатия детей. К 2015 году этот показатель снизился до 18%. Авторы исследования предположили, что причиной стало именно загрязнение окружающей среды в последние десятилетия.

Причинно-следственная связь между конкретными химическими веществами и шансом зачать ребенка все еще не установлена наверняка. Но игнорировать проблему, по мнению исследователей, больше нельзя.

«Будущее меня тревожит, — сказал Би-би-си один из авторов исследования доктор Хагай Левин. — В перспективе это чревато проблемами с репродукцией в целом и может привести к вымиранию человечества».