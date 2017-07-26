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Гигантский атомный подводный крейсер впервые сняли на видео с дрона

27.07.2017 14:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Прибытие в Кронштадт тяжелого атомного ракетного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской» попало на видео. Съемки велись с дрона, который облетел гигантскую субмарину несколько раз. Ролик был размещен на YouTube.

 

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Проект 941 «Акула» (SSBN «Typhoon» по классификации НАТО) — настоящий морской левиафан размером с девятиэтажный дом и длиной с два футбольных поля. Длина атомохода без малого 172 м, ширина — 23,3 м, подводное водоизмещение 48 тыс. тонн.

Лодка имеет уникальную конструкцию — это тримаран. В одной стальной оболочке содержатся два сверхпрочных титановых корпуса диаметром по 10 м каждый, между ними — три таких же прочных модуля: носовой с шестью торпедными аппаратами и несколькими десятками торпед и ракетоторпед, кормовой с рулевым отсеком и центральный, где находится главный командный пункт.

«Тайфун» может всплывать в арктических водах, ломая корпусом многометровые льдины, погружаться на глубину несколько сот метров и находиться в подводном положении практически неограниченное время.

Рядовой состав размещается в маломестных кубриках, командный состав — в двух- и четырехместных каютах с умывальниками, телевизорами и системой кондиционирования. Есть две кают-компании: одна — для офицеров, другая — для мичманов и матросов. Моряки называют «Акулу» «плавучим «Хилтоном». Кстати, атомоходы проекта «Акула» занесены в Книгу Гиннеса как самые большие подводные корабли в мире.

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Прибытие в Кронштадт тяжелого атомного ракетного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской» попало на видео. Съемки велись с дрона, который облетел...

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