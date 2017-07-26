ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудничество с эффективным маркетологом гарантия успешного продвижения продукта

27.07.2017 15:18 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Известный маркетолог Павел Геннадьевич Крымов озвучил свои условия сотрудничества, а также мысли по поводу криптовалют. Так как в последнее время к нему поступает множество предложений по работе, для экономии времени своего и потенциального партнера он оговорил основные нюансы сотрудничества.

В вопросах направления сотрудничества Павел отдает предпочтение темам, которые связаны с криптовалютами, в особенности с ICO. Не менее интересными для него являются СРА-сети, киберспорт, финтех, видеоблоги. Оптимальный вариант – крупные проекты, но возможна также работа по схеме консультирования при условии, что потенциальный партнер имеет собственный штат сотрудников, который занят продвижением. В данном случае, маркетолог разрабатывает и предоставляет план продвижения, а также необходимые контакты.

Такие темы, как форекс, бинарные опционы, кредитование, а также проекты, связанные с вкладами под проценты, не вызывают интерес у Крымова.

Форма сотрудничества довольно проста: партнер предоставляет товар и предварительно формирует бюджет на мероприятие по продвижению, а Павел продвигает его. Оплата труда зависит от результата.

Для каждого проекта подбирается бюджет в индивидуальном порядке. Темы, которые связаны с проведением ICO, предполагают оплату токенами. Для сотрудничества с Павлом следует заполнить форму заказа, которая представлена на его сайте.

Крымов утверждает, что о существовании криптовалют ему было известно давно, но настоящий интерес к ним он проявил только год назад. Врожденная любознательность, работа в интернет-маркетинге, которая предполагает осведомленность в глобальных трендах, а также заказ на сопровождение крупного проекта из сферы криптовалют – это те основные причины, которые мотивировали маркетолога всерьез разобраться в тонкостях криптовалют.

Из статьи http://krymovpavel.com/мысли-о-криптовалютах/ вытекает, что:

  • Криптовалюты на ближайшие 5-10 лет будут находиться в тренде, поэтому на рынке криптовалют следует ожидать взрывной вертикальный рост. Причинами такого роста станут инвестиционная привлекательность криптовалют, отсутствие регуляции, в отличие от операций с фиатными деньгами.
  • Технология блокчейнч открывает новые возможности и область применения. Проекты на блокчейнче, которые вскоре появятся, сильно изменят существующие рынки в ближайшем будущем.
  • Криптовалюты, как активы для инвестиций, отличаются своей привлекательностью. Но в работе с ними следует учитывать инвестиционные риски. Так, анализируя ситуацию, которая сложилась за последние полгода, на рынке криптовалют ожидается приход больших инвестиционных денег. Этот приход и позволит рынку вырасти, а курс биткоина к концу 2017 года приблизится к 3000 долларам.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный маркетолог Павел Геннадьевич Крымов озвучил свои условия сотрудничества, а также мысли по поводу криптовалют. Так как в последнее время к нему поступает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Гигантский атомный подводный крейсер впервые сняли на видео с дрона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика