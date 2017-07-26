Танк спас десятки жизней, раздавив автомобиль со взрывчаткой

Египетский танк раздавил автомобиль смертника, начиненный взрывчаткой, который намеревался подорвать колонну гражданских машин, пишет «Российская газета».

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Инцидент произошел в городе Эль-Ариш. В ролике видно, как автомобиль с террористом-смертником подъезжает к группе военной техники и гражданских машин. Военные успевают вовремя среагировать, и танк буквально сминает машину, начиненную взрывчаткой.

Танкисты рискуют своими жизнями, спасают гражданских, и им везет — автомобиль смертников взрывается спустя минуту после того, как танк отъезжает. Люди к этому времени успевают отбежать на безопасное расстояние.