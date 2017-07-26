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AMD Radeon RX Vega может быть дороже GTX 1080

27.07.2017 14:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В распоряжении Nordic Hardware появилась информация, касательно ориентировочной розничной стоимости новой игровой видеокарты AMD Radeon RX Vega.

Согласно источнику, некоторые ретейлеры определяют предварительную стоимость карты в 7000 шведских крон, что составляет около $850 без учета НДС. Конечная розничная цена при этом может достигать 9000 крон ($1100). Учитывая недавние тесты, в которых RX Vega по производительности в синтетике находится между NVIDIA GTX 1070 и 1080, цена может оказаться очень сильно завышенной. Для сравнения, региональная стоимость GTX 1080 Ti составляет $970, а 1080 – $680.

AMD Radeon RX Vega может быть дороже GTX 1080

Стоит отметить, что озвученная цена на старшую модель RX Vega может быть спекулятивной. Официальная же информация должна появиться сегодня в рамках презентации ускорителя на выставке-конференции SIGGRAPH 2017.

 
 
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В распоряжении Nordic Hardware появилась информация, касательно ориентировочной розничной стоимости новой...

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