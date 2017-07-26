AMD Radeon RX Vega может быть дороже GTX 1080

В распоряжении Nordic Hardware появилась информация, касательно ориентировочной розничной стоимости новой игровой видеокарты AMD Radeon RX Vega.

Согласно источнику, некоторые ретейлеры определяют предварительную стоимость карты в 7000 шведских крон, что составляет около $850 без учета НДС. Конечная розничная цена при этом может достигать 9000 крон ($1100). Учитывая недавние тесты, в которых RX Vega по производительности в синтетике находится между NVIDIA GTX 1070 и 1080, цена может оказаться очень сильно завышенной. Для сравнения, региональная стоимость GTX 1080 Ti составляет $970, а 1080 – $680.





Стоит отметить, что озвученная цена на старшую модель RX Vega может быть спекулятивной. Официальная же информация должна появиться сегодня в рамках презентации ускорителя на выставке-конференции SIGGRAPH 2017.