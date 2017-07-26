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Производство iPhone 8 стартовало со скоростью 200 аппаратов в сутки
27.07.2017 16:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Apple уже приступила к опытному производству смартфонов iPhone 8. Об этом сообщил журналист Бенджамин Гескин, известный поставщик инсайдерской информации о продукции Apple.
По его словам, фабрика Foxconn уже приступила к опытному производству смартфонов iPhone 8, 7s и 7s Plus. На данный момент компания выпускает по 200 аппаратов в день.
Данная информация указывает на то, что все три аппарата поступят в продажу в сентябре. Однако судя по темпам производства, купить юбилейный iPhone 8 на старте будет очень сложно. Эксперты считают, что так или иначе проблемы с технической реализацией дактилоскопического сканера вероятнее всего ограничат широкие поставки новинки вплоть до начала 2018 года.
Официальная презентация новых смартфонов Apple состоится в сентябре на ежегодном мероприятии компании. Ориентировочная стоимость флагмана может составить около $1000.
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Компания Apple уже приступила к опытному производству смартфонов iPhone 8. Об этом сообщил журналист...
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