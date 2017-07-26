WhatsApp собирает 1 миллиард пользователей в сутки

Число ежедневно активных пользователей мессенджера WhatsApp превысило 1 миллиард. Об этом сообщили представители компании. Для сравнения, полтора года назад аудитория сервиса составляла 1 миллиард пользователей в месяц.

Согласно прогнозу Марка Цукерберга, в будущем WhatsApp может стать основным мессенджером для 2-3 миллиардов пользователей.





WhatsApp - это бесплатное приложение для смартфонов, позволяющее обмениваться сообщениями, фотографиями, документами, аудио- и видеофайлами. Еще сервис поддерживает голосовые вызовы и позволяет общаться посредством видеосвязи. Прямыми конкурентами сервиса являются Skype, Viber и Telegram.

В феврале 2014 года WhatsApp был куплен социальной сетью Facebook за $19 миллиардов.