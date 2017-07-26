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Представлена спецификация USB 3.2

27.07.2017 18:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Организация USB Promoter Group представили предварительный вариант спецификации стандарта USB 3.2, который обеспечит вдвое большую скорость передачи данных по сравнению с USB 3.1, достигая в результате 20 Гбит/с.

Представленные на рынке кабели USB Type-C уже имеют две линии для обеспечения требуемой пропускной способности, но сами устройства с поддержкой USB 3.2 появятся не раньше 2018 года.

Представлена спецификация USB 3.2

Также разработчики спецификации решили внести ясность в наименования своих стандартов во избежание путаницы. Теперь USB 3.0 (5 Гбит/с) будет называться USB 3.1 Gen 1, а USB 3.1 (10 Гбит/с) - USB 3.1 Gen 2.

Конечную спецификацию промоутеры планируют анонсировать в сентябре на мероприятии USB Developer Days 2017.

 
 
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Организация USB Promoter Group представили предварительный вариант спецификации стандарта USB 3.2, который...

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