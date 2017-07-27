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В Overwatch будут наказывать за плохое поведение

27.07.2017 19:37 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Игроков в Overwatch будут наказывать за плохое поведение. Об этом официально сообщила компания Blizzard.

С настоящего момента разработчики могут наказывать игроков за намеренные простои, оскорбления, домогательства и спам. В качестве наказаний предусмотрены блокировка чата, временные баны и полная блокировка учетной записи. Также в ближайшие месяцы компания начнет наказывать игроков, которые злоупотребляют жалобами, сообщает InGame.

В Overwatch будут наказывать за плохое поведение

Overwatch — командный киберспортивный шутер, действие которого разворачивается в недалеком будущем, где команды солдат, ученых, искателей приключений и чудаков сражаются за контроль над важными объектами по всему миру.

 
 
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Игроков в Overwatch будут наказывать за плохое поведение. Об этом официально сообщила компания Blizzard. С...

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