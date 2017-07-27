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Sony высказалась о консольных циклах
27.07.2017 19:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Президент подразделения Sony Interactive Entertainment Europe Джим Райан заявил, что компания заинтересована в длительной поддержке своих консолей, чтобы дать разработчикам игр возможность заработать как можно больше,
Также Райан очень уворотливо ответил на вопрос журналистов о приемниках приставок PlayStation 4 Pro и Xbox One X. Компания понимает, что ни одна приставка не сможет превзойти PlayStation 2, жизненный цикл которой составит 13 лет. Однако разработчики игр должны иметь возможность зарабатывать больше.
Это может означать, что компания продолжит выпускать обратно совместимые приставки с определенной периодичностью. А в будущем может полностью переключиться на облачный сервис PlayStation Now, позволяющий играть без наличия самой приставки.
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Президент подразделения Sony Interactive Entertainment Europe Джим Райан заявил, что компания заинтересована в...
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