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Sony высказалась о консольных циклах

27.07.2017 19:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Президент подразделения Sony Interactive Entertainment Europe Джим Райан заявил, что компания заинтересована в длительной поддержке своих консолей, чтобы дать разработчикам игр возможность заработать как можно больше, сообщает InGame.

Также Райан очень уворотливо ответил на вопрос журналистов о приемниках приставок PlayStation 4 Pro и Xbox One X. Компания понимает, что ни одна приставка не сможет превзойти PlayStation 2, жизненный цикл которой составит 13 лет. Однако разработчики игр должны иметь возможность зарабатывать больше.

Sony высказалась о консольных циклах

Это может означать, что компания продолжит выпускать обратно совместимые приставки с определенной периодичностью. А в будущем может полностью переключиться на облачный сервис PlayStation Now, позволяющий играть без наличия самой приставки.

 
 
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