Sony высказалась о консольных циклах

Президент подразделения Sony Interactive Entertainment Europe Джим Райан заявил, что компания заинтересована в длительной поддержке своих консолей, чтобы дать разработчикам игр возможность заработать как можно больше, сообщает InGame.

Также Райан очень уворотливо ответил на вопрос журналистов о приемниках приставок PlayStation 4 Pro и Xbox One X. Компания понимает, что ни одна приставка не сможет превзойти PlayStation 2, жизненный цикл которой составит 13 лет. Однако разработчики игр должны иметь возможность зарабатывать больше.





Это может означать, что компания продолжит выпускать обратно совместимые приставки с определенной периодичностью. А в будущем может полностью переключиться на облачный сервис PlayStation Now, позволяющий играть без наличия самой приставки.