Мясникович считает, что белорусы полетят в космос на своем звездолете

МИНСК, 27 июл – Sputnik. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович полагает, что в будущем Беларусь сможет отправить в космос собственного космонавта на космическом корабле белорусского производства.

22 июля текущего года Беларусь отметила свой первый космический юбилей – исполнилось пять лет, как с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз" вместе с другими спутниками был выведен орбиту Белорусский космический аппарат (БКА). После этого, по словам Мясниковича, очередным шагом может стать белорусский космонавт в составе экспедиции на Международную космическую станцию.

"В будущем, не исключаю, что мы будем иметь возможность самостоятельно выйти в космос со своим космическим кораблем", – сказал Мясникович в интервью БелТА .

Он также подчеркнул, что это не является фантастикой, поскольку в настоящее время космонавтов к полетам готовят существенно быстрее, чем в это было на заре космической эры.

По словам председателя Совета Республики, сейчас Беларусь является космической державой и останавливаться в развитии программ не следует, тем более что страна располагает соответствующими научными кадрами.

"Ведущие страны ведут исследования околоземного пространства, Солнечной системы, Галактики. Отрабатываются технологии, приборы и аппараты для различных сфер деятельности человека, и белорусские специалисты и ученые работают с иностранцами на равных, мы не на задворках", – заявил Мясникович.

Он также отметил, что такая ситуация сложилась не только в отношении деятельности Беларуси в космосе, но и в других сферах.

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