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Представлена "умная" плита Tasty One Top, которая поможет не сжечь блюдо

28.07.2017 09:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Медиахолдинг Buzzfeed открыл прием предзаказов на «умную» электроплиту Tasty One Top. Она будет стоить около 175 долларов, а продажи начнутся в ноябре. Об этом сообщает vc.ru.

Представлена "умная" плита Tasty One Top, которая поможет не сжечь блюдо

Tasty One Top станет частью проекта Tasty, который публикует видеорецепты в соцсетях. Ежемесячно ролики Tasty собирают около 2,3 млрд просмотров.

Согласно описанию Buzzfeed, Tasty One Top может подключаться к смартфону через Bluetooth и регулировать настройки согласно параметрам, указанным в приложении с рецептами Tasty.

Также плита отслеживает время готовки и сообщает пользователю, когда нужно добавить ингредиенты или, например, перевернуть блины. При необходимости, Tasty One Top может поддерживать температуру сковороды или другой емкости, а также жидкости с помощью термометра.

Tasty One Top создана компанией GE Appliances для подразделения Buzzfeed Product Labs. В медиакомпании рассчитывают, что инвестиции в технику для дома приведут к результатам, полезным для читателей и их семей.

На момент презентации плита доступна для покупки только жителям США. Планирует ли компания выпускать ее на других рынках, неизвестно.

Посмотрите, какие кухонные плиты сеодня популярны в Беларуси.

 
 
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Медиахолдинг Buzzfeed открыл прием предзаказов на «умную» электроплиту Tasty One Top. Она будет стоить около 175 долларов, а продажи начнутся в ноябре. Об этом сообщает vc.ru.

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