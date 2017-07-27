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Представлена "умная" плита Tasty One Top, которая поможет не сжечь блюдо
28.07.2017 09:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Медиахолдинг Buzzfeed открыл прием предзаказов на «умную» электроплиту Tasty One Top. Она будет стоить около 175 долларов, а продажи начнутся в ноябре. Об этом
Tasty One Top станет частью проекта Tasty, который публикует видеорецепты в соцсетях. Ежемесячно ролики Tasty собирают около 2,3 млрд просмотров.
Согласно
Также плита отслеживает время готовки и сообщает пользователю, когда нужно добавить ингредиенты или, например, перевернуть блины. При необходимости, Tasty One Top может поддерживать температуру сковороды или другой емкости, а также жидкости с помощью термометра.
Tasty One Top создана компанией GE Appliances для подразделения Buzzfeed Product Labs. В медиакомпании рассчитывают, что инвестиции в технику для дома приведут к результатам, полезным для читателей и их семей.
На момент презентации плита доступна для покупки только жителям США. Планирует ли компания выпускать ее на других рынках, неизвестно.
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Медиахолдинг Buzzfeed открыл прием предзаказов на «умную» электроплиту Tasty One Top. Она будет стоить около 175 долларов, а продажи начнутся в ноябре. Об этом сообщает vc.ru.
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