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Apple убрала из продажи iPod shuffle и iPod nano

28.07.2017 10:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Apple прекратила производство аудиоплееров iPod shuffle и iPod nano, сообщает ТАСС со ссылкой на The Verge.

Apple убрала из продажи iPod shuffle и iPod nano
Фото: EPA/JOHN G. MABANGLO

«Сегодня мы упрощаем нашу линейку iPod, две модели iPod touch теперь будут представлены с двойным объемом памяти, минимальная цена составит 199 долларов, и мы снимаем с производства iPod shuffle и iPod nano», — отмечается в документе.

Устройства iPod touch теперь будут предлагаться с памятью 32 и 128 Гб по цене 199 и 299 долларов соответственно. Модели с памятью 16 и 64 Гб больше продавать не будут.

Плееры iPod Shuffle и iPod Nano появились в продаже в 2005 году. Последний раз Apple обновила устройства в 2015 году — тогда их выпустили в новых цветах.

По оценкам Bluumberg, в общей сложности Apple продала уже более 400 млн различных моделей плееров iPod. При этом различных смартфонов iPhone было реализовано более миллиарда.

Пока iPod shuffle и iPod nano еще можно найти в продаже в Беларуси. Посмотрите, сколько они стоят.

 
 
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Компания Apple прекратила производство аудиоплееров iPod shuffle и iPod nano, сообщает ТАСС со ссылкой на The Verge.

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