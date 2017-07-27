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Apple убрала из продажи iPod shuffle и iPod nano
28.07.2017 10:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Apple прекратила производство аудиоплееров iPod shuffle и iPod nano,
«Сегодня мы упрощаем нашу линейку iPod, две модели iPod touch теперь будут представлены с двойным объемом памяти, минимальная цена составит 199 долларов, и мы снимаем с производства iPod shuffle и iPod nano», — отмечается в документе.
Устройства iPod touch теперь будут предлагаться с памятью 32 и 128 Гб по цене 199 и 299 долларов соответственно. Модели с памятью 16 и 64 Гб больше продавать не будут.
Плееры iPod Shuffle и iPod Nano появились в продаже в 2005 году. Последний раз Apple обновила устройства в 2015 году — тогда их выпустили в новых цветах.
По
Пока iPod shuffle и iPod nano еще можно найти в продаже в Беларуси. Посмотрите, сколько они стоят.
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Компания Apple прекратила производство аудиоплееров iPod shuffle и iPod nano, сообщает ТАСС со ссылкой на The Verge.
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