AMD выпустила процессоры Ryzen 3 за 130 долларов

Компания AMD заявила о выпуске двух моделей процессоров Ryzen 3 для массового рынка — Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200.





Процессор Ryzen 3 1300X работает на частоте в 3,5 ГГЦ (до 3,7 ГГц при автоматическом разгоне), Ryzen 3 1200 — 3,1 ГГц с разгоном до 3,4 ГГц. Показатель TDP (величина, показывающая, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения) у обеих моделей — 65 Вт.

В США новые процессоры будут продаваться по цене в 129 и 109 долларов за модели Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200.

Новые Ryzen 3 дополняют модельный ряд более технически совершенных AMD Ryzen 7 и Ryzen 5, которые появились в продаже ранее в этом году. Конкурировать новые процессоры, скорее всего, будут с младшими моделями компании Intel — Core i3−7100 и Core i3−7300.

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