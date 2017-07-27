Спецназ США проиграл соревнования коллегам из Гондураса

В Парагвае прошли соревнования спецподразделений из 19 стран мира Fuerzas Comando, в которых приняли участие 700 человек. Девизом соревнований стала фраза «Сила, которая объединяет нас», сообщает Министерство обороны Соединенных Штатов.



Фото: topwar.ru

Участники соревновались в физической подготовке, выносливости — спецназовцам предстоял 14-километровый командный марш-бросок и 20-километровый забег в личном первенстве — поражении мишеней на различном расстоянии.

Оценивалась и скорость принятия решений, качество и скорость прохождения полосы препятствий и проведения штурма. После девяти дней соревнований первое место заняли спецназовцы из Гондураса, второе — Колумбии, а третье — США.