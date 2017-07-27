Заснимут все: помогаем с выбором компактной экшн-камеры

Многие любят активный отдых с прыжками с парашютом, катанием на водных лыжах или длительными велопрогулками по горным перевалам. С помощью сервисов Яндекс.Маркет и Kupi.TUT.BY мы составили подборку компактных экшн-камер, которые помогут запечатлеть эти моменты.

YI Action Camera Basic Edition

Одна из самых популярных в Беларуси моделей. Гаджет весит всего 72 грамма и умеет снимать видео в разрешениях 848×480, 1280×720 и 1920×1080 точек.





В минимальном разрешении устройство может вести съемку при скорости в 240 кадров в секунду, в максимальном — 60 кадров в секунду. Угол обзора — 155 градусов.

Запись ведется на карточки памяти формата microSD, microSDXC или microSDHC, емкость встроенного аккумулятора — 1010 мАч. В камеру также встроен Wi-Fi-модуль и Bluetooth для быстрой связи с другими устройствами (например, смартфоном).

Главными плюсами модели пользователи называют небольшую цену, большой выбор аксессуаров и достойное качество съемки. К минусам относят отсутствие экрана и небольшие шумы на видео при съемке в темноте. Впрочем, с учетом стоимости эти недостатки аппарату можно простить.

SJCAM SJ4000

Еще одна недорогая и пользующаяся спросом модель, которая вместе с аккумулятором весит 58 грамм и может снимать в нескольких разрешениях (640×480, 848×480, 1280×720, 1920×1080). В HD скорость съемки равняется 60 кадрам в секунду, в Full HD — 30 кадрам в секунду. Угол обзора — 170 градусов.





Видео записывается на карточки памяти форматов microSD и microSDHC, емкость встроенного аккумулятора составляет 900 мАч. Из минусов отметим отсутствие Wi-Fi и Bluetooth, из плюсов — LCD-дисплей размером в 2 дюйма. Кроме того, в комплект поставки входят несколько защитных чехлов для разных режимов съемки, в том числе подводной.

Компактные размеры и низкая цена — основные достоинства гаджета по версии пользователей Яндекс.Маркет . Из недостатков выделяют плохое качество съемки при недостатке света в вечернее время суток.

GoPro HERO5 Black

Более технически совершенная и дорогая модель. Она весит 118 грамм и способна записывать в разрешениях вплоть до UHD (1280×720, 1280×960, 1920×1080, 1920×1440, 2704×2028, 3840×2160).





Максимальное количество кадров в секунду — 240 при съемке в формате HD (1280 на 720 пикселей). Объектив широкоформатный. Видео записываются на карты памяти microSD, microSDHC, microSDXC емкостью до 64 ГБ. Объем батареи — 1220 мАч. Класс водонепроницаемости модели — IPX8.

Кроме того, устройство оснащается сенсорным дисплеем диагональю в 2 дюйма, полным набором беспроводных соединений (Wi-Fi, Bluetooth) и продвинутой системой съемки фото в формате WDR и RAW.

Из дополнительных возможностей выделяется возможность управления камерой голосовыми командами и, например, встроенная функция шумоподавления. В комплект поставки также входят крепления для плоских и изогнутых поверхностей.

Покупатели относят к плюсам модели широкий угол обзора, наличие функции стабилизации видео и возможность управления со смартфона. Минусами видят завышенную стоимость и не самый богатый комплект поставки.

Sony FDR-X3000

Еще одна камера практически с максимальными техническими характеристиками. Устройство весит 114 грамм и также, как модель от GoPro может вести запись в разрешении вплоть до UHD (800×480, 1280×720, 1920×1080, 3840×1920).





Максимальная скорость видеозаписи в минимальном разрешении — 240 кадров в секунду. Объектив широкоугольный, с оптической стабилизацией изображения.

Запись ведется на карты памяти Memory Stick Micro, SD, SDHC, SDXC. Точная емкость аккумулятора не указывается, но производитель заявляет что камера сможет снимать в течении около двух часов.

Из дополнительных «фишек» — идущий в комплекте поставки аквабокс, с помощью которого камеру можно погружать на глубину до 60 метров. Также присутствует Wi-Fi-модуль для быстрой синхронизации со смартфоном.

Высокое качество съемки и продвинутая система стабилизации изображения — основные плюсы камеры по версии покупателей Яндекс.Маркет . Из минусов выделяется отсутствие в комплекте отдельного зарядного устройства — камеру предлагается заряжать через кабель от компьютера.

Samsung Gear 360 (2017)

Основное предназначение этой камеры — съемка 360-градусного видео в разрешении UHD (4096×2048 пикселей). Устройство весит 130 грамм, запись ведется на карточки памяти форматов microSD, microSDHC до 256 ГБ.





Емкость аккумулятора — 1160 мАч. От одного заряда можно снимать в течение 180 минут. В наличии полный набор беспроводных интерфейсов для связи со смартфонами на Android (версии не ниже 5.0) и мобильными гаджетами компании Apple (версия системы — не ниже iOS 10).

Удачный дизайн, компактный корпус и удобное приложение для смартфонов пользователи видят главными плюсами модели. Скромную комплектацию и плохое качество съемки в фоторежиме — основными минусами.