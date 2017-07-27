Американский боевой вертолет столкнулся с деревом

Во время перелета из Венгрии в четверг 27 июля вертолет Black Hawk армии США столкнулся с верхушкой дерева. Из-за полученных повреждений летчику пришлось совершить экстренную посадку около австрийского города Бергерн, сообщает телекомпания ORF.



Фото: defence.ru

Во время столкновения на борту вертолета находилось семеро американских военных, никто из них не пострадал. Осмотр повреждений в районе лобового стекла и хвостового ротора показал, что Black Hawk непригоден к дальнейшему полету.

UH-60 Black Hawk эксплуатируется армией США с 1979 года, за это время было выпущено множество вариантов модификаций этого вертолета. Последние модификации UH-60 предельно насыщены различным высокотехнологичным оборудованием, из-за которого нельзя долгое время хранить вертолет вне ангара, а к обслуживающему техническому персоналу предъявляются высокие требования.