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Процессоры AMD Ryzen 3 поступили в продажу

28.07.2017 13:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новые бюджетные процессоры AMD Ryzen 3 поступили в продажу. На данный момент линейка представлена двумя четырехядерными моделями Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200.

Базовая тактовая частота старшего Ryzen 3 1300X составляет 3,5 ГГц, повышенная – 3,7 ГГц. Частотные характеристики Ryzen 3 1200 равны 3,1 и 3,4 ГГц соответственно. Оба процессора поддерживают четырехпоточные вычисления. Значение TDP обоих процессоров находится на уровне 65 Вт, а комплект поставки включает фирменные кулера Wraith Stealth.

Процессоры AMD Ryzen 3 поступили в продажу

Рекомендованная розничная стоимость процессора Ryzen 3 1300X составляет $129, Ryzen 3 1200 - $109. Конкурировать они будут с Intel Core i3-7300 и Core i3-7100 соответственно.

 
 
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Новые бюджетные процессоры AMD Ryzen 3 поступили в продажу. На данный момент линейка представлена двумя...

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