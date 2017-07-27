Новые бюджетные процессоры AMD Ryzen 3 поступили в продажу. На данный момент линейка представлена двумя четырехядерными моделями Ryzen 3 1300X и Ryzen 3 1200.

Базовая тактовая частота старшего Ryzen 3 1300X составляет 3,5 ГГц, повышенная – 3,7 ГГц. Частотные характеристики Ryzen 3 1200 равны 3,1 и 3,4 ГГц соответственно. Оба процессора поддерживают четырехпоточные вычисления. Значение TDP обоих процессоров находится на уровне 65 Вт, а комплект поставки включает фирменные кулера Wraith Stealth.





Рекомендованная розничная стоимость процессора Ryzen 3 1300X составляет $129, Ryzen 3 1200 - $109. Конкурировать они будут с Intel Core i3-7300 и Core i3-7100 соответственно.