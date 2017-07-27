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Глава Amazon на сутки стал самым богатым человеком в мире

28.07.2017 15:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Глава Amazon Джефф Безос на сутки стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes.

Согласно данным издания, состояние Безоса достигло $90,5 миллиардов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира. Лидирующий ранее Билл Гейтс с состоянием в $90 миллиардов сместился на вторую позицию.

Глава Amazon на сутки стал самым богатым человеком в мире

Сегодня же акции Amazon упали на фоне публикации отчетности за второй квартал 2017 года. Чистая прибыль компании сократилась на 77% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. В результате чего состояние Безоса рухнуло на $543 миллиона, и он снова уступил основателю Microsoft.

Forbes составляет рейтинг богатейших людей планеты с 1987 года. Джефф Безос впервые попал в него в 1998 году, имея на тот момент всего $1,6 миллиарда.

 
 
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Глава Amazon Джефф Безос на сутки стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Согласно данным...

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