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Глава Amazon на сутки стал самым богатым человеком в мире
28.07.2017 15:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Глава Amazon Джефф Безос на сутки стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes.
Согласно данным издания, состояние Безоса достигло $90,5 миллиардов, что позволило ему подняться на первую строчку рейтинга самых богатых людей мира. Лидирующий ранее Билл Гейтс с состоянием в $90 миллиардов сместился на вторую позицию.
Сегодня же акции Amazon упали на фоне публикации отчетности за второй квартал 2017 года. Чистая прибыль компании сократилась на 77% в сравнении аналогичным периодом прошлого года. В результате чего состояние Безоса рухнуло на $543 миллиона, и он снова уступил основателю Microsoft.
Forbes составляет рейтинг богатейших людей планеты с 1987 года. Джефф Безос впервые попал в него в 1998 году, имея на тот момент всего $1,6 миллиарда.
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Глава Amazon Джефф Безос на сутки стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Согласно данным...
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