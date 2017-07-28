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Детализировано содержимое сезонного пропуска Wolfenstein II: The New Colossus

28.07.2017 19:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Bethesda детализировали содержимое сезонного пропуска шутера Wolfenstein II: The New Colossus, сообщает InGame. В комплект «Хроники свободы» вошли три дополнения с тремя колоритными героями:

«Приключения стрелка Джо» — в роли бывшего квотербека Джозефа Сталлиона сокрушите толпы нацистов на руинах Чикаго и пробейтесь к глубинам космоса.

«Дневники агента Тихая смерть» — станьте бывшим агентом УСС Джессикой Вэлиант, прокрадитесь в нацистский бункер под Калифорнией и раскройте тайны операции «Сан-Андреас».

«Невероятные подвиги капитана Уилкинса» — отправляйтесь в захваченную нацистами Аляску вместе с героем войны, капитаном сухопутных войск США Джеральдом Уилкинсом, чтобы сорвать операцию «Чёрное солнце».

Игроки оформившие предварительный заказ получат дополнение-пролог под названием «Хроники свободы: эпизод ноль», в котором вышеупомянутые герои сразятся с нацистами, используя широкий арсенал оружия и уникальных способностей.

Wolfenstein II: The New Colossus поступит в продажу на РС, PlayStation 4 и Xbox One 27 октября.

 
 
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Компания Bethesda детализировали содержимое сезонного пропуска шутера Wolfenstein II: The New Colossus, сообщает InGame. В...

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