Рассекречен защищенный смартфон Samsung Galaxy S8 Active

В Сеть попали презентационные слайды защищенного смартфона Samsung Galaxy S8 Active, официальный анонс которого ожидается в ближайшее время.

На изображениях видно, что гаджет имеет утолщенный корпус и соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810G. Еще он не боится воды и пыли. Также упоминается аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч.

Экран устройства характеризуется 5,8-дюймовой Super AMOLED матрицей с разрешение 2960 х 1440 пикселей, защиту которой обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5. В качестве аппаратной основы выступает процессор Qualcomm Snapdragon 835, компанию которому составляют 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Также имеется отдельная аппаратная кнопка для голосового помощника Bixby. В качестве операционной системы установлен Android 7 Nougat.





Анонс Galaxy S8 Active ожидается до конца текущего месяца. Изначально смартфон можно будет купить только у американского оператора AT&T. Цена может составить от $699 до $749.