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Анонсирован смартфон Meizu Pro 7 с дополнительным экраном на задней панели

28.07.2017 19:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Состоялся анонс смартфона Meizu Pro 7, главной особенностью которого является дополнительный 1,9-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 240 x 536 точек. Он расположен на тыльной стороне и служит для вывода даты, времени, погоды, SMS-сообщений и других уведомлений.

Модельный ряд новинки представлен двумя версиями Meizu Pro 7 и Pro 7 plus. Младшая имеет 5,2-дюймовый основной дисплей Super AMOLED с разрешением 1920 x 1080 пикселей, процессор MediaTek Helio P25, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Также гаджет может похвастаться сдоенной основной камерой с 12-мегапиксельными сенсорами Sony IMX386 и IMX286 с фазовым автофокусом и диафрагмой f/2.0. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Анонсирован смартфон Meizu Pro 7 с дополнительным экраном на задней панели

Старший Meizu Pro 7 Plus имеет 5,7-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, более мощный десятиядерный процессор Helio X30, 6 ГБ оперативной, 128 ГБ флэш-памяти и аккумулятор на 3500 мАч. В остальном аппарат идентичен младшей модели.

Продажи Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus начнутся 5 августа 2017 года. В Китае стоимость младшей модели составит около $427), старшей – $530. В остальных регионах телефон появится в начале осени. Цена будет объявлена позже.

 
 
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