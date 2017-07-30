Одинаково удобно, с проводом или без: тестируем универсальную гарнитуру SVEN AP-B550MV

Внутри коробки все стандартно: сама гарнитура, кабель с разъемами mini-jack на случай разрядки встроенной батареи и кабель Mini-USB для зарядки.
Есть еще и инструкция, но особой надобности в ней нет: управление интуитивно понятное, к тому же все кнопочки и разъемы наглядно промаркированы.
Черный цвет гарнитуры – проверенная временем классика. Ну а серебристые канты, которыми подведены чашки, только придают строгости внешнему виду. Чего не скажешь о прозрачных секциях подсветки.
Вообще применение подсветки в беспроводной гарнитуре – решение спорное: автономности оно не добавляет, да и само устройство явно не из категории тех, которым может понадобиться индивидуализация.
Механизм складывания, кстати, металлический, а не пластиковый. Неудивительно, что за время тестирования никаких вопросов к нему не возникло.
Чашки обращают на себя внимание непривычной формой, но размер у них небольшой. При этом уши вполне комфортно размещаются внутри. Видно, что эргономисты хорошо поработали. На начальном этапе привыкать приходится к нетрадиционному положению оголовья: оно проходит не по центру головы, а смещено вперед. Но на комфорт ношения такое положение никак не влияет.
Чашки закреплены на оголовье довольно плотно: отклоняться они могут, но на совсем небольшой угол и только вверх/вниз. Опять же, это никак не сказывается на удобстве ношения, да и сама по себе гарнитура прилегает довольно плотно.
Другая особенность – «перевернутая» схема переключения треков и регулировки громкости. Так, если обычно композиции переключаются краткими нажатиями на кнопку, а громкости – длинным нажатием, то в AP-B550MV все наоборот: краткими нажатиями ступенчато регулируется громкость, а длинное удержание клавиши приводит к переключению трека. Привыкнуть несложно.
В остальном все работает так, как и должно. Клавиши наглядно подписаны, что мы уже отмечали выше, и расположены так, чтобы был минимальный шанс в них запутаться. Разъем mini-jack и порт Micro-USB не прикрыты заглушками, но вряд ли для кого-то это станет проблемой, ведь в случае непогоды гарнитуру лучше сложить и закинуть в рюкзак от греха подальше. И это касается любой модели, не только AP-B550MV.
В режиме реальной работы мы получили 16,5 часов до полной разрядки аккумулятора. Это средний показатель для беспроводной гарнитуры. Но так как в AP-B550MV имеется возможность подключения к источнику звука по проводу, то на автономность, в данном случае, можно и не обращать особого внимания: заряжается гарнитура быстро, а полчаса «резервного» прослушивания музыки по кабелю вряд ли обернутся проблемой для пользователя.
Что касается радиуса действия, то он даже превышает заявленные 10 метров. Правда, результат в почти 20 метров был продемонстрирован в чистом поле, в квартире результат скромнее.
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