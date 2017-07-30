Одинаково удобно, с проводом или без: тестируем универсальную гарнитуру SVEN AP-B550MV

В остальном все работает так, как и должно. Клавиши наглядно подписаны, что мы уже отмечали выше, и расположены так, чтобы был минимальный шанс в них запутаться. Разъем mini-jack и порт Micro-USB не прикрыты заглушками, но вряд ли для кого-то это станет проблемой, ведь в случае непогоды гарнитуру лучше сложить и закинуть в рюкзак от греха подальше. И это касается любой модели, не только AP-B550MV.

В режиме реальной работы мы получили 16,5 часов до полной разрядки аккумулятора. Это средний показатель для беспроводной гарнитуры. Но так как в AP-B550MV имеется возможность подключения к источнику звука по проводу, то на автономность, в данном случае, можно и не обращать особого внимания: заряжается гарнитура быстро, а полчаса «резервного» прослушивания музыки по кабелю вряд ли обернутся проблемой для пользователя.

Что касается радиуса действия, то он даже превышает заявленные 10 метров. Правда, результат в почти 20 метров был продемонстрирован в чистом поле, в квартире результат скромнее.