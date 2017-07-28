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Раскрыты секреты самых живучих существ на планете

29.07.2017 13:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Генетический анализ тихоходок помог частично понять, почему эти беспозвоночные так сверхъестественно живучи. Эти крошечные создания, которых также называют водяными медведями, выживают при высокой радиации, сильных заморозках, чрезмерном обезвоживании и даже в условиях космического вакуума.

Раскрыты секреты самых живучих существ на планете
Изображение: SPL / bbc.com

Ученые расшифровали ДНК двух видов тихоходок и, в частности, обнаружили два гена, отвечающих за их восстановление после чрезмерного иссушения.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS Biology.

Длина тихоходок всего около миллиметра, но они считаются самыми выносливыми существами на планете. Недавнее исследование показало, что они могут выжить почти в любой катастрофе, которая может поразить планету.

Тихоходки часто обитают в местах, подверженных высыханию, — например, в прудах и болотах. За годы эволюции их организм научился справляться с обезвоживанием и снова возрождаться к жизни с появлением водной среды.

Раскрыты секреты самых живучих существ на планете
Так в приближении выглядит рот тихоходки. Ученые говорят, что это животное ближе к червям, чем к насекомым. Изображение: SPL / bbc.com

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что секрет такой живучести кроется в генетике. Сухая среда активизирует работу генов, вырабатывающих белки, которые восполняют в клетках недостаток воды.

Как только среда снова становится влажной, клетки вновь заполняются водой, а белки растворяются.

По словам ученых, понимание механизмов такой врожденной устойчивости к экстремальным условиям может принести пользу и людям. В частности, живые вакцины можно будет переправлять на большие расстояния, не заботясь о непременном условии хранения в холодильнике.

«Тихоходки с их удивительными способностями могут предложить нам новые идеи в решении реальных проблем, таких как транспортировка вакцин», — отмечает соавтор исследования профессор Марк Блакстер из Эдинбургского университета.

Расшифровка кода ДНК этих выносливых существ также позволила команде ученых продвинуться в разрешении давнего спора: с кем больше связаны тихоходки — с насекомыми, пауками и их родственниками или круглыми червями?

Их необычная внешность, с восемью колючими ножками и когтями, больше напоминает насекомых, чем червей, но генетический анализ свидетельствует об обратном.

Гомеозисные гены отвечают за развитие головы и хвоста в эмбрионе, а также за расположение конечностей.

У большинства животных десять гомеозисные генов, но у тихоходкок их только пять, и у большинства круглых червей отсутствуют те же пять. Маловероятно, что это просто совпадение, поэтому возможно, что тихоходки все же ближе к червям.

Раскрыты секреты самых живучих существ на планете
Их также называют маленькими водяными медведями. Они могут годами жить в условиях чрезмерной засухи, а при изменении среды обитания легко вернуться к прежнему состоянию. Изображение: SPL / bbc.com

«Это был настоящий сюрприз, мы такого не ожидали», — говорит профессор Блакстер.

«Эти крошечные милые животные завораживают меня уже 20 лет. Прекрасно, что теперь у нас есть их реальные геномы, и мы можем начать изучать их», — добавил он.

 
 
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Генетический анализ тихоходок помог частично понять, почему эти беспозвоночные так сверхъестественно живучи. Эти крошечные создания, которых также называют...

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