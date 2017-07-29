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На Гавайях приняли закон против "смартфонных зомби"

30.07.2017 10:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Гонолулу стал первым крупным американским городом, который запретил пешеходам смотреть в телефоны, писать сообщения и использовать цифровые устройства при переходе через дорогу.

На Гавайях приняли закон против "смартфонных зомби"
Изображение: service-ouwale.fr

Запрет в крупнейшем городе Гавайев вступит в силу в октябре, он призван снизить число травм и смертей при «невнимательной ходьбе».

Нарушителей, уставившихся в электронные устройства — в том числе ноутбуки и камеры — будут штрафовать на сумму от 15 до 35 долларов. В случае повторных нарушений штраф может вырасти до 99 долларов.

Исключение предусмотрено для звонков в экстренные службы, за них наказывать не будут.

В постановлении городских властей говорится, что «пешеход не может переходить улицу или шоссе, смотря в мобильное электронное устройство».

Критики нововведения уже обвинили правительство в чрезмерном регулировании поведения людей.

«Иногда мне хочется, чтобы нам не приходилось принимать некоторые законы, чтобы, возможно, возобладал здравый смысл, но иногда нам не хватает здравого смысла», — заявил мэр города Кирк Колдуэлл агентству Рейтер.

По данным американских властей, инциденты с пешеходами, которые отвлеклись на мобильные телефоны, привели к более чем 11 тысячам травм в США в 2000—2011 годах.

Статистика за последние годы пока не публиковалась, но, скорее всего, она еще более удручающая.

Гонолулу не первый город, который пытается обеспечить безопасность для «смартфонных зомби» — людей, не поднимающих глаз от телефонов при ходьбе.

Год назад власти немецкого Аугсбурга разместили красные световые сигналы прямо на тротуаре у перехода, чтобы их замечали даже те, кто не смотрит по сторонам.

В китайском городе Цунцин несколько лет назад сделали выделенные пешеходные дорожки для людей с телефонами.

 
 
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