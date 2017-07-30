Корпорация Apple запатентовала очки дополненной реальности

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Изображение нового патента Apple появилось в сети, компания запатентовала "умные" очки с возможностью отображения дополненной реальности.

Уже известно, что благодаря устройству можно будет накладывать виртуальные объекты на реальные.

Эксперты предполагают, что гаджет станет для человека подсказчиком: водитель, надев очки, сможет увидеть подсказки по маршруту на дороге.

Еще в 2013 году компания Google планировала создать свои "умные" очки, но возможностей по ее осуществлению несколько лет назад было меньше.

Читайте также:

Adobe откажется от технологий Flash к 2020 году >>

Компания Samsung хочет создать телефон-банан >>