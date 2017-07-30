ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корпорация Apple запатентовала очки дополненной реальности

30.07.2017 22:24 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Изображение нового патента Apple появилось в сети, компания запатентовала "умные" очки с возможностью отображения дополненной реальности.

Уже известно, что благодаря устройству можно будет накладывать виртуальные объекты на реальные.

Эксперты предполагают, что гаджет станет для человека подсказчиком: водитель, надев очки, сможет увидеть подсказки по маршруту на дороге.

Еще в 2013 году компания Google планировала создать свои "умные" очки, но возможностей по ее осуществлению несколько лет назад было меньше.

Читайте также:

Adobe откажется от технологий Flash к 2020 году >>

Компания Samsung хочет создать телефон-банан >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гаджет сможет накладывать виртуальные объекты на реально существующие.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Норвегия планирует спустить на воду беспилотные корабли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика