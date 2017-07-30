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Корпорация Apple запатентовала очки дополненной реальности
30.07.2017 22:24 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 июл — Sputnik. Изображение нового патента Apple появилось в сети, компания
Уже известно, что благодаря устройству можно будет накладывать виртуальные объекты на реальные.
Эксперты предполагают, что гаджет станет для человека подсказчиком: водитель, надев очки, сможет увидеть подсказки по маршруту на дороге.
Еще в 2013 году компания Google планировала создать свои "умные" очки, но возможностей по ее осуществлению несколько лет назад было меньше.
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Гаджет сможет накладывать виртуальные объекты на реально существующие.
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