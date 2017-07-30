﻿ Солист Rammstein попросил спасти его от российских звезд и стал звездой соцсетей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солист Rammstein попросил спасти его от российских звезд и стал звездой соцсетей

31.07.2017 09:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Баку на фестиваль «Жара» и сфотографировался с множеством российских поп-звезд. На всех фотографиях Линдеманн выглядит не очень веселым. Житель Баку Шамиль Рамазанов намекнул, что известный музыкант мог сделать это не по своей воле.

«Дорогой Тилль Линдеманн, я только что видел несколько фотографий с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Эмином, Иосифом Пригожиным и другими великими великими артистами в Нардаране, Азербайджан, — написал он в Facebook. — Пожалуйста, моргните дважды, если вас удерживают в заложниках».

Похоже, он оказался прав. 28 июля в инстаграм-аккаунте reiband появилось видео, где Линдеманн дважды моргает. При этом в руках он держит салфетку с надписью «Help».

Видео с «просьбой о помощи» получило вирусную популярность в соцсетях, одной из записей в Facebook поделились более 600 раз. Поклонники в шутку предложили отправиться на спасение музыканта и потребовали, чтобы организаторы фестиваля вернули Линдеманну паспорт.

Читайте также:

Мужчина, бегущий от террористов с кружкой пива в руке, стал интернет-знаменитостью

 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Баку на фестиваль «Жара» и сфотографировался с множеством российских поп-звезд. На всех фотографиях Линдеманн...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Корпорация Apple запатентовала очки дополненной реальности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика