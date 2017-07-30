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Солист Rammstein попросил спасти его от российских звезд и стал звездой соцсетей
31.07.2017 09:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Баку на фестиваль «Жара» и сфотографировался с множеством российских поп-звезд. На всех фотографиях Линдеманн выглядит не очень веселым. Житель Баку Шамиль Рамазанов намекнул, что известный музыкант мог сделать это не по своей воле.
«Дорогой Тилль Линдеманн, я только что видел несколько фотографий с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Эмином, Иосифом Пригожиным и другими великими великими артистами в Нардаране, Азербайджан, —
Похоже, он оказался прав. 28 июля в инстаграм-аккаунте reiband появилось видео, где Линдеманн дважды моргает. При этом в руках он держит салфетку с надписью «Help».
Видео с «просьбой о помощи» получило вирусную популярность в соцсетях, одной из
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Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Баку на фестиваль «Жара» и сфотографировался с множеством российских поп-звезд. На всех фотографиях Линдеманн...
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