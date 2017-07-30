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Новый китайский танк превзошел на соревнованиях российский Т-72Б3

31.07.2017 11:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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По результатам первого дня соревнований по танковому биатлону в Алабино китайский танк ZTZ-96B оказался быстрее и точнее российского Т-72Б3. Причиной этому стала капитальная работа над ошибками китайских конструкторов, пишет российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

Новый китайский танк превзошел на соревнованиях российский Т-72Б3
ZTZ-96B. Фото: itc.cn

Например, на китайском танке было установлено устройство учета теплового изгиба ствола (УУИ), которого пока нет ни на одном серийном российском танке, утверждает эксперт. Хотя подобное устройство проходило испытания и в рамках ОКР «Рогатка-1» в составе опытного танка «Изделие 184М» (Т-72Б2), которые завершились еще в 2007 году. Но прошло 10 лет, а УУИ так и нет на российских танках.

Кроме того, у россиян нет двигателя, который бы по мощности сравнился с китайским. Точнее, есть такой, но он не помещается в моторно-трансмиссионное отделение танков типа Т-72/Т-90 из-за слишком большого размера.

Максимальная мощность двигателя, установка которого возможна в танки Т-72 и Т-90, — 1130 л. с. В России был разработан и более мощный мотор — В-99, выдававший 1200 л. с., но он сильно перегревался, на его охлаждение требовалась такая мощность, что ее отбор сводил на нет все преимущества.

Также у него был слишком небольшой ресурс. Китайцы же, судя по всему, проблемы с повышением мощности своего двигателя решили.

 
 
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По результатам первого дня соревнований по танковому биатлону в Алабино китайский танк ZTZ-96B оказался быстрее и точнее российского Т-72Б3. Причиной этому стала...

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