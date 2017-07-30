Российская армия получит новейшие истребители Су-57

Журнал Air&Cosmos в статье «От ПАК ФА к Су-57» раскрыл интересные подробности в отношении новейшего российского истребителя пятого поколения ПАК ФА. Перевод материала опубликовал военный блог «Центра анализа и Стратегий».



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Издание пишет, что ПАК ФА получил официальное название Су-57. По данным издания, объемы его производства решили снизить. Причиной тому стало внутренняя конкуренция между истребителями поколения 4+, в первую очередь, Су-35, чей потенциал сопоставим с Су-57, за исключением показателей малозаметности.

Журнал отмечает, что «истребители Су-35 поколения 4+, по словам военных летчиков, продемонстрировали очень хорошие характеристики» и министерство обороны России уже заказало в общей сложности 98 Су-35С и 116 Су-30СМ.

Также авторы упомянули об авариях, которые случились с опытными образцами ПАК ФА. Например, у первых прототипов Т-50 образовывались трещины в конструкции фюзеляжа. В ходе салона МАКС-2011 второй летный прототип Т-50−2 стал жертвой помпажа в компрессоре двигателя в ходе взлета. За самолетом тянулся снов пламени длиной несколько метров, и пилот прекратил взлет. Пятый летный прототип Т-50−5 загорелся на взлетной полосе 10 июня 2014 года после посадки в ходе демонстрации индийской делегации.