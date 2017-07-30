Жара близко: помогаем с выбором вентиляторов для дома или офиса

На большей части Беларуси на этой неделе воздух прогреется до +35…36°С. С помощью сервисов Яндекс.Маркет и Kupi.TUT.BY мы составили подборку вентиляторов, которые помогут справиться с жарой.

Mystery MSF-2402

Это напольный вентилятор с осевым поворотным механизмом. Такие модели представляют собой двигатель с лопастным колесом. Мотор приводит лопасти в движение, которые вращаются в одной плоскости вокруг оси, перемещая воздух вокруг нее. Для обеспечения безопасности лопасти таких вентиляторов, как правило, «прячутся» в стальную сетку.





Мощность Mystery MSF-2402 составляет 45 Вт, управление механическое (на выбор есть три скорости). Из дополнительных плюсов — возможность регулировки высоты вентилятора. Из минусов — отсутствие функции таймера и пульта дистанционного управления.

Пользователи относят к достоинствам устройства его относительно низкую цену, приятный дизайн и достаточную мощность. Из минусов выделяют высокий уровень шума.

Polaris PSF 40 RC

Более дорогая и технически продвинутая напольная модель. У нее осевой поворотный механизм, также есть функция наклона. С ее помощью направление воздушного потока можно регулировать не только по горизонтали, но и по вертикали.





Мощность устройства составляет 55 Вт, управление электронное. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления, скоростей вращения три. Кроме того, есть режим таймера с максимальным временем установки на 7,5 часа.

Основными плюсами устройства покупатели называют наличие пульта дистанционного управления, надежную конструкцию корпуса и функцию таймера с автоматическим отключением. Из минусов выделяют недостаточно длинный кабель питания и высокий уровень шума.

Tefal VF5550F0 Turbo Silence

Это — самая мощная из всех рассмотренных нами напольных моделей (70 Вт). У нее «классический» осевой механизм вращения с возможностью регулировки высоты вентилятора.





Управление устройством электронное, есть пульт дистанционного управления. Скоростей вращения три. Производитель обращает особое внимание, что уровень шума составляет всего 50 дБ. Из дополнительных «фишек» — функция Turbo Boost, которая на короткий промежуток времени усиливает интенсивность воздушного потока.

Высокую мощность, тихую работу и удобный пульт управления покупатели называют основными достоинствами вентилятора. К минусам относят отсутствие возможности включить или выключить режим автоматического поворота вентилятора с пульта дистанционного управления.

Scarlett SC-1173

Кроме больших напольных вентиляторов существуют компактные настольные модели, которые хоть и не обладают столь высоким напором воздуха (так как их лопасти меньшего размера), зато «дуют» исключительно на того, кто сидит за столом.





Scarlett SC-1173 — одна из популярных моделей такого класса. У нее осевой поворотный механизм, который дополняется уже знакомой функцией наклона (до 30 градусов). Мощность вентилятора составляет 30 Вт, скоростей вращения лопастей две (управление механическое). Из дополнительных особенностей выделяется режим защиты от перегрева.

Относительное небольшая цена, функция автоматического вращения и удачный дизайн — главные плюсы модели по версии покупателей Яндекс.Маркет . К минусам относят достаточно высокий уровень шума при работе.

Maxwell MW-3547

Еще один популярный настольный вентилятор. У него осевой рабочий механизм с функциями наклона и поворота, максимальная мощность — 25 Вт. Скоростей вращения лопастей две, управление — механическое.





Главные плюсы модуля, по мнению покупателей , — тихий режим работы и достаточно высокая мощность при невысокой цене. К минусам можно отнести только отсутствие функции таймера с отложенным выключением.