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Бесплатным Wi-Fi на ж/д вокзалах Беларуси уже воспользовались более 17 тысяч посетителей

31.07.2017 10:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Более 17 тысяч человек уже воспользовались общественным Wi-Fi от МТС на ж/д вокзалах Беларуси. Активнее всего технологию используют в Минске, Гомеле и Витебске.

По заказу Белорусской железной дороги компания МТС развернула зоны Wi-Fi на 19 ж/д вокзалах крупнейших городов страны: точки доступа появились в залах ожидания и холлах.

Более двух недель технологию тестировали, работы завершились и теперь посетители железнодорожных вокзалов могут комфортно пользоваться бесплатным интернетом: обмениваться сообщениями в мессенджерах, читать новости или слушать музыку.

Воспользоваться бесплатным Wi-Fi на вокзалах Белорусской железной дороги можно после подтверждения личности: вы вводите номер мобильного телефона в специальное поле, после этого получаете SMS с паролем для входа в сеть. Авторизация действует 24 часа. То есть, если в этот промежуток времени вы решите зайти в интернет повторно, ваш гаджет подключится к сети автоматически. Wi-Fi от МТС доступен абонентам любого оператора, в том числе иностранным туристам.

Список городов, на ж/д вокзалах которых появился бесплатный Wi-Fi: Минск, Орша, Молодечно, Борисов, Барановичи, Лида, Гродно, Лунинец, Брест, Пинск, Гомель, Жлобин, Калинковичи, Могилев, Осиповичи, Бобруйск, Кричев, Витебск и Полоцк.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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