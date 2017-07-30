В августе землян ждет полное солнечное затмение

21 августа произойдет полное солнечное затмение: Солнце ненадолго окажется полностью заслонено Луной. Непосредственно наблюдать за астрономическим явлением смогут около 500 миллионов человек.



Изображение: slooh.com

Полное солнечное затмение происходит в момент, когда Луна оказывается между Землей и Солнцем. Солнце примерно в 400 раз больше Луны в диаметре, а Луна примерно в 400 раз ближе к Земле. Поэтому для землян в момент затмения два небесных тела выглядят примерно равными по размеру.

Затмение этого года называют американским, так как лучше всего его будет видно из США. В 12 штатах можно будет наблюдать полное затмение, в остальных тень Луны частично закроет солнечный диск. Также частичное затмение смогут увидеть жители Канады, Мексики и дальневосточных городов России.

Тень Луны пройдет по Земле со скоростью выше звуковой, суммарная продолжительность затмения составит около 100 минут. Для большинства точек наблюдения затмение продлится около двух минут. Ширина тени на Земле составит 115 километров.

NASA по этому случаю запустит в воздух два самолета WB-57 °F с наблюдательными приборами. Самолеты будут двигаться в одном направлении с тенью Луны, для них затмение продлится чуть дольше — около 7 минут (по 3,5 минуты для каждого).

Цель проекта — получить качественные снимки солнечной короны в момент затмения. Также ученые рассчитывают получить снимки Меркурия, которые позволят отследить изменения температуры на планете.

В Беларуси затмения видно не будет. Прямую трансляцию можно будет смотреть онлайн — например, на сайте NASA или лаборатории Slooh . Трансляции начнутся 21 августа около 19.00 по минскому времени.