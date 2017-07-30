|
Китай показал ядерную ракету, способную долететь до США
31.07.2017 14:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На параде в честь 90-летия Народной освободительной армии Китая была показана новейшая баллистическая ракета DF-31AG. В репортаже Центрального телевидения Китая
DF-31AG базируется на восьмиосном шасси высокой проходимости, которое может передвигаться по грунтовым и лесным дорогам. Такой комплекс труднее уничтожить в отличие от шахтных ПУ: он мобильнее и его непросто засечь средствами спутниковой разведки.
Дальность в 10 тыс. км (по другим
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На параде в честь 90-летия Народной освободительной армии Китая была показана новейшая баллистическая ракета DF-31AG. В репортаже Центрального телевидения Китая...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии