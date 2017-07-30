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Huawei отказывается от выпуска бюджетных смартфонов
31.07.2017 15:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Huawei отказывается от выпуска бюджетных смартфонов. Об этом рассказал глава потребительского подразделения компании Ричард Юй.
По его словам, смартфоны начального уровня приносят гораздо меньше прибыли при затратах сопоставимых с производством устройств более высокой ценовой категории. Сейчас Huawei активно продвигается на рынках со здоровой экономикой, приоритетными являются — Европа, Япония и Китай.
Компания все больше сосредоточивается на флагманских решениях, расширяя сотрудничество в этом направлении. Например, в смартфонах Huawei используется премиальная оптика Leica, которая позволила по качеству снимков превзойти iPhone.
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Huawei отказывается от выпуска бюджетных смартфонов. Об этом рассказал глава потребительского...
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