Huawei отказывается от выпуска бюджетных смартфонов. Об этом рассказал глава потребительского подразделения компании Ричард Юй.

По его словам, смартфоны начального уровня приносят гораздо меньше прибыли при затратах сопоставимых с производством устройств более высокой ценовой категории. Сейчас Huawei активно продвигается на рынках со здоровой экономикой, приоритетными являются — Европа, Япония и Китай.





Компания все больше сосредоточивается на флагманских решениях, расширяя сотрудничество в этом направлении. Например, в смартфонах Huawei используется премиальная оптика Leica, которая позволила по качеству снимков превзойти iPhone.