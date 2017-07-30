ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei отказывается от выпуска бюджетных смартфонов

31.07.2017 15:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Huawei отказывается от выпуска бюджетных смартфонов. Об этом рассказал глава потребительского подразделения компании Ричард Юй.

По его словам, смартфоны начального уровня приносят гораздо меньше прибыли при затратах сопоставимых с производством устройств более высокой ценовой категории. Сейчас Huawei активно продвигается на рынках со здоровой экономикой, приоритетными являются — Европа, Япония и Китай.

Huawei отказывается от выпуска бюджетных смартфонов

Компания все больше сосредоточивается на флагманских решениях, расширяя сотрудничество в этом направлении. Например, в смартфонах Huawei используется премиальная оптика Leica, которая позволила по качеству снимков превзойти iPhone.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Huawei отказывается от выпуска бюджетных смартфонов. Об этом рассказал глава потребительского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Китай показал ядерную ракету, способную долететь до США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика