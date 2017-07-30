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Белорусские школьники завоевали четыре медали на Международной биологической олимпиаде

31.07.2017 20:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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30 июля закончилась 28-я Международная биологическая олимпиада в городе Ковентри в Великобритании. Белорусская сборная получила на ней четыре медали — одно серебро и три бронзы.

Серебряную медаль завоевала Анна Галькевич из минской гимназии № 12. Бронза досталась Полине Тумаш из средней школы № 5 г. Сморгони, а также Александру Колядичу и Владиславе Костицыной (оба из Лицея БГУ).

Руководители команды — Василий Панкратов (Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси) и Оксана Нестерова (биологический факультет БГУ).

Международная биологическая олимпиада проходит уже в 28-й раз. В этом году в ней приняли участие более 246 учеников из 64 стран. Участникам нужно было решать теоретические и практические задания.

 
 
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