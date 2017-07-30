ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чистая прибыль Samsung за второй квартал составила $9,7 миллиарда

31.07.2017 16:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Samsung объявила о получении рекордной прибыли за всю историю существования компании. В последнем квартале чистая прибыль составила $9,7 миллиарда, что на 72,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка увеличилась на 19,8% и достигла $54,8 миллиарда.

На фоне общего успеха мобильное подразделение заработало $3,7 миллиарда, что на 4,7% меньше в сравнении с предыдущим кварталом. Около 60% всего дохода принесло полупроводниковое отделение, что связано с сохраняющимся высоким спросом на чипы DRAM и NAND, а также дефицитом на оперативную память в целом.

Чистая прибыль Samsung за второй квартал составила ,7 миллиарда

Еще одним немаловажным источником доходов стал двухгодичный контракт с Apple на поставку OLED-экранов для iPhone 8, который обошелся компании из Купертино в $9 миллиардов. На сегодняшний день Samsung контролирует около 90% рынка OLED-дисплеев.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Samsung объявила о получении рекордной прибыли за всю историю существования компании. В последнем...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Huawei отказывается от выпуска бюджетных смартфонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика