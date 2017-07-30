Чистая прибыль Samsung за второй квартал составила $9,7 миллиарда

Samsung объявила о получении рекордной прибыли за всю историю существования компании. В последнем квартале чистая прибыль составила $9,7 миллиарда, что на 72,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка увеличилась на 19,8% и достигла $54,8 миллиарда.

На фоне общего успеха мобильное подразделение заработало $3,7 миллиарда, что на 4,7% меньше в сравнении с предыдущим кварталом. Около 60% всего дохода принесло полупроводниковое отделение, что связано с сохраняющимся высоким спросом на чипы DRAM и NAND, а также дефицитом на оперативную память в целом.





Еще одним немаловажным источником доходов стал двухгодичный контракт с Apple на поставку OLED-экранов для iPhone 8, который обошелся компании из Купертино в $9 миллиардов. На сегодняшний день Samsung контролирует около 90% рынка OLED-дисплеев.