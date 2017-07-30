Как в кино: грабители на ходу вытащили из грузовика смартфоны на полмиллиона евро

Полиция Нидерландов арестовала пятерых мужчин, подозреваемых в краже iPhone стоимостью 500 тысяч евро. Злоумышленники использовали трюк, напоминающий одну из сцен фильма «Форсаж», сообщает The Guardian .



Изображение: ODN / youtube.com

По данным полицейских, пятеро уроженцев Румынии в возрасте от 33 до 43 лет напали на грузовик с iPhone в ночь на 24 июля недалеко от городка Хорст. Грабители ехали на модифицированном фургоне и смогли достаточно приблизиться к своей цели.

Прямо на ходу один из них залез в кузов со смартфонами и передал коробки с iPhone сообщникам через отверстие в крыше. До задержания подозреваемых полицейские скептически относились к идее того, что ограбление на ходу возможно.

«Грузовик перевозил грузы из точки А в точку Б и не останавливался. Однако телефоны исчезли. Значит, это должно было произойти так. Сейчас наконец у нас есть доказательства — фургон и добыча», — рассказал представитель нидерландской полиции Эд Крашевский.

Пятерых мужчин задержали в эту субботу, также полицейские нашли украденные смартфоны и фургон. Во вторник злоумышленники предстанут перед судом. Сейчас правоохранительные органы устанавливают связь между задержанными мужчинами и 17 похожими случаями в разных странах Европы.

Видео необычного ограбления в Нидерландах не сохранилось. Однако несколько лет назад в Румынии кто-то тоже пытался украсть товары из машины на ходу. Выглядело это так: