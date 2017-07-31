Philips Brilliance 241B7QP: эргономичный монитор «все-в-одном»

Единственное, что немного выбивается из оформления фронтальной части монитора — вставка из тонированного пластика под логотипом. За ней скрывается инфракрасный датчик, регистрирующий присутствие (или отсутствие) пользователя за столом.

Как только человек покидает рабочее место, сенсор присутствия снижает яркость подсветки. По данным производителя, эта технология позволяет сократить энергопотребление монитора до 80% (очевидно, только в режиме простоя) и продлить срок службы устройства.

По факту технология действительно корректно определяет нахождение пользователя перед экраном и с примерно минутным интервалом переводит дисплей в спящий режим, в случае если человек покидает рабочее место. Однако система не является интеллектуальной. Например, она не в состоянии отличить замершего человека от… отсутствующего! Предположим, вы очень увлеклись происходящим на экране и сидите не шелохнувшись — бац! И дисплей отключается. Словом, задумка отличная, но в реальной жизни ей не хватает немного искусственного интеллекта.

А вот технологии Flicker Free (устранение мерцания) и LowBlue (снижение доли синего в подсветке) — однозначно благо. Их общая цель — снизить усталость глаз. И действительно, за Brilliance 241B7QP можно работать долгое время (в течение рабочего дня как минимум) без какого-либо дискомфорта.

Разработчики наградили Brilliance 241B7QP полностью трансформируемой подставкой, за что хочется им сказать большое спасибо. Монитор можно не только наклонять и отклонять от вертикали, но и поворачивать влево/вправо на угол, почти равный 180°, регулировать высоту в диапазоне 13 см и, конечно же, переворачивать экран из альбомного режима работы в портретный (т.н. pivot).