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Philips Brilliance 241B7QP: эргономичный монитор «все-в-одном»
31.07.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Когда-то монитор был просто «ящиком» размером с телевизором, который только и умел, что показывать картинку с ПК. За годы эволюции эти устройства изменились: стали более компактными, получили исчезающе тонкие рамки и подставки, способные придать экрану такое положение, которой любой инструктор по йоге позавидует. Особо продвинутые экземпляры имеют встроенный USB-хаб и колонки, ну а верх «конвергентности» — это еще и интегрированная web-камера с микрофоном. Именно таким и является герой нашего сегодняшнего обзора — Philips Brilliance 241B7QP.
О том, что это модель универсальна (подходит и для офисного пространства, и для использования дома), становится понятно сразу после распаковки коробки. Здесь нет красных вставок, характерных для геймерских моделей, нет изогнутой и огромной матрицы, нет каких-то дизайнерских изысков. Все просто. Перед такой моделью сразу же настраиваешься на рабочий лад.
Небольшие рамки экрана, тренд последнего времени, коснулся и Brilliance 241B7QP: верхняя и боковые, согласно нашим измерениям, составляют всего 7 мм. Нижняя, разумеется, больше, но в сравнении с другими моделями и ее толщина в 23 мм кажется совсем уж небольшой.
Единственное, что немного выбивается из оформления фронтальной части монитора — вставка из тонированного пластика под логотипом. За ней скрывается инфракрасный датчик, регистрирующий присутствие (или отсутствие) пользователя за столом.
Как только человек покидает рабочее место, сенсор присутствия снижает яркость подсветки. По данным производителя, эта технология позволяет сократить энергопотребление монитора до 80% (очевидно, только в режиме простоя) и продлить срок службы устройства.
По факту технология действительно корректно определяет нахождение пользователя перед экраном и с примерно минутным интервалом переводит дисплей в спящий режим, в случае если человек покидает рабочее место. Однако система не является интеллектуальной. Например, она не в состоянии отличить замершего человека от… отсутствующего! Предположим, вы очень увлеклись происходящим на экране и сидите не шелохнувшись — бац! И дисплей отключается. Словом, задумка отличная, но в реальной жизни ей не хватает немного искусственного интеллекта.
А вот технологии Flicker Free (устранение мерцания) и LowBlue (снижение доли синего в подсветке) — однозначно благо. Их общая цель — снизить усталость глаз. И действительно, за Brilliance 241B7QP можно работать долгое время (в течение рабочего дня как минимум) без какого-либо дискомфорта.
Разработчики наградили Brilliance 241B7QP полностью трансформируемой подставкой, за что хочется им сказать большое спасибо. Монитор можно не только наклонять и отклонять от вертикали, но и поворачивать влево/вправо на угол, почти равный 180°, регулировать высоту в диапазоне 13 см и, конечно же, переворачивать экран из альбомного режима работы в портретный (т.н. pivot).
Все эти возможности востребованы не только в офисе, но, как показывает практика, и дома тоже. Например, если вы сидите на диване и хотите смотреть кино с экрана компьютера, то повернуть панель при наличии соответствующего механизма гораздо проще, чем приподнимать устройство и «ворочать» вместе с подставкой.
Pivot также облегчает доступ к основным разъемам, которые размещены в нижнем вырезе тыльной панели корпуса. Среди них — D-Sub, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также два стандартных входа для разъемов mini-jack наушников и микрофона. Недалеко от них находится тумблер-выключатель встроенного блока питания и разъем для подключения кабеля питания.
Еще два порта размещены в левом боковым вырезе: USB 3.0 Type-B (для подключения кабеля web-камеры) и USB 3.0 Type-A для подсоединения периферии. Последний явно является своеобразной компенсацией занятого web-камерой порта USB компьютера или ноутбука.
В комплекте поставки есть кабели DisplayPort и D-Sub, а также звуковой. Нет в коробке кабеля с разъемом USB 3.0 Type-B (в народе его еще называют «принтерный») — того самого, который нужен для подключения встроенной web-камеры – стоит позаботиться о нем заранее.
Камера находится в телескопическом модуле, который размещен строго по центру верхней грани корпуса. Нажал в этом месте — камера появилась, нажал еще раз — спряталась. Все просто. И удобно для тех, кто любит заклеивать объектив web-камеры. Здесь даже ничего заклеивать не надо — достаточно просто в нужный момент «запихнуть» ее внутрь монитора.
Вместе с камерой в этом модуле присутствует светодиод состояния (когда камера работает, он светится белым) и микрофон. Для работы никаких драйверов не нужно: в системе web-камера определяется практически моментально и сразу же начинает работает. Skype на нее тоже реагирует мгновенно.
Качество на уровне других web-камер, способных вести захват видео Full HD. Для примера смотрите несколько скриншотов ниже.
Звук встроенных колонок негромкий. Динамики играют «в столешницу» (они расположены на нижней грани, под прямым углом к поверхности). Но ширина корпуса позволяет установить достаточно качественные сателлиты.
Меню выполнено в духе мониторов Philips. Вызывается кнопкой ОК, параметры регулируются парой расположенных рядом клавиш – быстро привыкаешь.
В меню можно включить/отключить технологии PowerSensor и LowBlue, выбрать вручную видеовход, откорректировать яркость, контрастность, резкость, гамму, настроить встроенную звуковую систему, выбрать язык. Наконец, можно настроить само меню OSD. В общем, все довольно стандартно.
В Philips Brilliance 241B7QP используется матрица IPS диагональю 23,9 дюйма разрешением 1920 х 1080 пикселей. Не удивительно, что углы обзора очень широкие, в то же время и эффект перехода черного в фиолетовый при отклонении угла обзора практически отсутствует. Glow-эффекта также отмечено не было.
Измеренная нами яркость белого составила 235,71 кд/кв.м, яркость черного — 0,24 кд/кв.м. Получается, что контрастность составляет 982:1. Эти значения близки к официальным, которые составляют, соответственно, 250 кд/кв.м и 1000:1.
И гамма, и цветовой охват говорят о том, что «все неплохо, но калибровка не помешала бы» — в этом случае монитор становится пригодным для использования в качестве профессионального инструмента дизайнера.
О том, что Philips Brilliance 241B7QP является отличным кандидатом на роль профинструмента говорит и нижеследующий график: в абсолютном большинстве шаблонов значение dE не превышает двух единиц, только один пик достигает примерно 6,5 единиц.
Монитор подходит даже для игр, так как среднее время отклика составило примерно 10 мс.
Это очень хороший показатель для матрицы IPS.
Philips Brilliance 241B7QP — идеальный монитор для дома и офиса? Что ж, похоже на то. Модель получилась по-настоящему удачной, с хорошей быстрой матрицей (подходит для геймеров, но калибровка не будет лишней), удобной эргономичной подставкой (она пригодится любым пользователям) и приятным бонусом в виде встроенной web-камеры (можно и с родственниками/друзьями общаться по Skype, и в видеоконференциях участвовать).
Откровенных минусов в модели нет. Не забудьте купить шнур USB с разъемом Type-B, если собираетесь использовать камеру. В остальном к монитору — никаких претензий.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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