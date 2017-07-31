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Dota 2 стала более дружелюбной и привлекательной для новичков

31.07.2017 21:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Valve выпустила новое обновление для Dota 2, которое призвано сделать игру более дружелюбной и привлекательной для новичков, сообщает InGame.

Теперь список героев для новичков ограничен двумя десятками персонажей, которые были отобраны компанией на основании данных об их полезности для новых игроков. Остальные персонажи станут доступны после 25 матчей.

Dota 2 стала более дружелюбной и привлекательной для новичков

Также после обновления новички будут попадать только в команду к игрокам со стабильно высокими показателями, касающимися поведения. Предполагается, что данный шаг позволит новичкам быстрее освоиться и отсрочит столкновение с троллями, жалобщиками и прочими неадекватными игроками.

 
 
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Компания Valve выпустила новое обновление для Dota 2, которое призвано сделать игру более дружелюбной и...

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