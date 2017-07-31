Представлены видеокарты AMD RX Vega 56 и Vega 64

Компания AMD официально анонсировала видеокарты семейства RX Vega в рамках мероприятия SIGGRAPH 2017.

Модельный ряд включает младшую AMD RX Vega 56 и старшую Vega 64, которая будет также представлена в разогнанной версии с водяным охлаждением под названием RX Vega 64 Liquid Cooled Edition.

Первая имеет 56 вычислительных блоков, 3584 потоковых процессора, 8 ГБ HBM2-памяти с пропускной способностью 410 Гбайт/с. Базовая частота ядра RX Vega 56 составляет 1156 МГц, повышенная – 1471 МГц. Потребление энергии не превышает 210 Вт. Рекомендованная цена для рынка США без НДС составляет $399.





Старшая модель Vega 64 оснащается 64 вычислительными блоками и 4096 потоковыми процессорами. Базовая частота GPU равна 1247 МГц, повышенная – 1546 МГц. На борту также установлено 8 ГБ HBM2-памяти, но с пропускной способностью уже 484 Гбайт/с. TDP – 295 Вт. За данную карточку производитель просит $499.

Самая же дорогая карточка Vega 64 Liquid Cooled Edition при стоимости $699 характеризуется не только водяным охлаждением, но и повышенными частотами ядра – 1406/1677 МГц. Энергопотребление находится на уровне 345 Вт.





Как утверждает компания, RX Vega 64 обеспечивает комфортный уровень игры в разрешении 4K и составляет конкуренцию NVIDIA GTX 1080. Стоит отметить, что пока AMD не разрешает независимым журналистам публиковать тесты производительности решений на базе нового графического процессора.