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Девушка из белорусского спецназа стала лучшей на соревнованиях по стрельбе из АК

01.08.2017 11:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Военнослужащая сил специальных операций ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская заняла первое место в этапе по огневой подготовке «Снайпер» в рамках конкурса «Воин Содружества», сообщает пресс-служба Минобороны.

Девушка из белорусского спецназа стала лучшей на соревнованиях по стрельбе из АК
Изображение: CTVBY / youtube.com

Соревнования прошли на полигоне 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования. В них принимали участие четыре команды, представляющие вооруженные силы России, Армении, Беларуси и Казахстана

Участницы конкурса стреляли из автомата АК-74 из положения стоя, с колена и лежа. Первое место — у представительницы белорусской команды ефрейтора контрактной службы Анны Ковалевской, второе — у младшего сержанта контрактной службы Людмилы Губаревой из Казахстана, третье — у младшего сержанта контрактной службы Лилии Даутовой из России.

АК-74 простое и надежное оружие калибра 5,45 мм, разработанное талантливым оружейником Михаилом Калашниковым в 1970 году.

 
 
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Военнослужащая сил специальных операций ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская заняла первое место в этапе по огневой подготовке «Снайпер» в рамках...

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