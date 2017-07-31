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Девушка из белорусского спецназа стала лучшей на соревнованиях по стрельбе из АК
01.08.2017 11:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Военнослужащая сил специальных операций ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская заняла первое место в этапе по огневой подготовке «Снайпер» в рамках конкурса «Воин Содружества»,
Соревнования прошли на полигоне 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования. В них принимали участие четыре команды, представляющие вооруженные силы России, Армении, Беларуси и Казахстана
Участницы конкурса стреляли из автомата АК-74 из положения стоя, с колена и лежа. Первое место — у представительницы белорусской команды ефрейтора контрактной службы Анны Ковалевской, второе — у младшего сержанта контрактной службы Людмилы Губаревой из Казахстана, третье — у младшего сержанта контрактной службы Лилии Даутовой из России.
АК-74 простое и надежное оружие калибра 5,45 мм, разработанное талантливым оружейником Михаилом Калашниковым в 1970 году.
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Военнослужащая сил специальных операций ефрейтор контрактной службы Анна Ковалевская заняла первое место в этапе по огневой подготовке «Снайпер» в рамках...
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