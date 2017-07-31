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В США впервые в XXI веке подняли в воздух летающие "суперкрепости"

01.08.2017 12:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На авиашоу AirVenture в штате Висконсин впервые более чем за полвека поднялись в воздух два американских бомбардировщика Boeing B-29 «Superfortress» (Боинг Б-29 — «Сверхкрепость»), пишет «Российская газета».

Это самолет сконструировал американский авиаконструктор болгарского происхождения Асен Йорданов. Первый полет бомбардировщик совершил 21 сентября 1942 года. На тот момент самолет обладал множеством нововведений: впервые в мире управление оборонительным вооружением было централизовано, а экипаж помещен в герметичные кабины, что позволяло B-29 летать на высоте, недоступной поршневым истребителям и зенитной артиллерии.

Бомбардировщик оказался настолько удачным, что в СССР методом обратной разработки была создана нелицензионная копия-аналог B-29 — Ту-4. В американских ВВС Б-29 состоял на вооружении до 1960 года.

 
 
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На авиашоу AirVenture в штате Висконсин впервые более чем за полвека поднялись в воздух два американских бомбардировщика Boeing B-29 «Superfortress» (Боинг Б-29 —...

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