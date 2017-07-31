|
В США впервые в XXI веке подняли в воздух летающие "суперкрепости"
01.08.2017 12:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На авиашоу AirVenture в штате Висконсин впервые более чем за полвека поднялись в воздух два американских бомбардировщика Boeing B-29 «Superfortress» (Боинг Б-29 — «Сверхкрепость»),
Это самолет сконструировал американский авиаконструктор болгарского происхождения Асен Йорданов. Первый полет бомбардировщик совершил 21 сентября 1942 года. На тот момент самолет обладал множеством нововведений: впервые в мире управление оборонительным вооружением было централизовано, а экипаж помещен в герметичные кабины, что позволяло B-29 летать на высоте, недоступной поршневым истребителям и зенитной артиллерии.
Бомбардировщик оказался настолько удачным, что в СССР методом обратной разработки была создана нелицензионная копия-аналог B-29 — Ту-4. В американских ВВС Б-29 состоял на вооружении до 1960 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На авиашоу AirVenture в штате Висконсин впервые более чем за полвека поднялись в воздух два американских бомбардировщика Boeing B-29 «Superfortress» (Боинг Б-29 —...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии