Европейцы расширяют космическое сотрудничество с Россией

МИНСК, 1 авг – Sputnik. Европейская аэрокосмическая группа Airbus Defence and Space (Airbus DS) расширяет сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости старший вице-президент Airbus Space Systems по космической электронике Жан-Пьер Доманже.



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Компания Airbus DS присутствует в десятках стран на шести континентах, активно сотрудничая с государствами в космическое сфере. Есть совместное предприятие и с Россией – СП "Синертек", которое имеет устойчивые показатели и активно развивается.

"На данный момент мы перешли на новый, более высокий и очень важный уровень нашего сотрудничества", – сказал Доманже.

Он также сообщил, что на прошлой неделе в Москве были завершены окончательные квалификационные работы по европейской сертификации чистовых помещений для изготовления спутниковых компонентов в России.

"Синертек" начал серийно выпускать твердотельные усилители мощности для российских заказчиков, а также другое космическое оборудование. Таким образом, мы начали производить в РФ высокотехнологичное оборудование в том же качестве, что и Airbus DS в Европе", — добавил Доманже.

Первые экземпляры произведенного оборудования будут установлены на российские спутники, это уже утверждено руководством "Роскосмоса".

По словам Доманже, есть также "есть важная договоренность с коллегами из РКС о том, что номенклатура, которая будет производиться в России в кооперации с Airbus DS, в ближайшем будущем будет расширена".