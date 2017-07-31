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Производитель белорусских спутников сотрудничает с Airbus DS

01.08.2017 14:05 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг – Sputnik. Создавшая первый белорусский спутник российская корпорация "Энергия" вместе с Airbus DS завершает испытания первого космического аппарата для Анголы, сообщил РИА Новости глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в России Владимир Терехов.

Производитель белорусских спутников сотрудничает с Airbus DS
© Pixabay
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РКК "Энергия" создавала белорусский спутник БелКА по заказу Академии наук Беларуси еще в 2005-м, сейчас компания тесно сотрудничает с Airbus Defence and Space: они готовят первый спутник Анголы. 

"Спутник AngoSat по заказу Анголы является первым серьезным примером сотрудничества между РКК "Энергия" и Airbus DS. Согласно условиям контракта, Airbus DS поставил полезную нагрузку для этого космического аппарата, и в этой связи все обязательства соблюдены", – отметил Терехов.

Сейчас "начинка" спутника уже собрана – идет финальная стадия наземных испытаний.

"Мы получили бесценный опыт взаимодействия с РКК "Энергия", который обязательно используем и в наших последующих совместных программах", – добавил представитель Airbus DS.

На данный момент информации о последующих программах нет, однако можно предположить: если Беларусь закажет у "Энергии" еще один спутник – делать его будут уже вместе с крупнейшей европейской аэрокосмической корпорацией.

 
Теги: Минск
 
 
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При участии РКК "Энергия" создавался первый белорусский спутник, а сегодня компания уже выполняет общие заказы с европейской аэрокосмической корпорацией.

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