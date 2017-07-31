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Первый казахстанский спутник запустят до конца года

01.08.2017 14:21 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 авг — Sputnik. Испытания первого научно-технологического спутника Казахстана завершаются в Великобритании, а запуск запланирован уже в этом году, сообщил в интервью РИА Новости глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в России Владимир Терехов.

Первый казахстанский спутник запустят до конца года
© Sputnik Олег Урусов
Производитель белорусских спутников сотрудничает с Airbus DS

Совместное предприятие "Галам" было образовано в 2009 году компаниями АО "Казакстан Гарыш Сапары" и Airbus Defence & Space. Предприятие создано для реализации проекта по созданию и эксплуатацию космических аппаратов в Астане. Скоро "Галам" готовит первый запуск спутника.

"На данный момент коллеги из Казахстана заканчивают создание спроектированного ими самими научно-технологического спутника. Финальные испытания этого космического аппарата завершаются нашим дочерним предприятием в Великобритании. Кроме того, уже подписан контракт на пусковые услуги. Запуск планируется до конца 2017 года на ракете-носителе Falcon", — сообщил представитель Airbus Defence and Space.

Сейчас завершается в Астане и строительство крупного сборочно-испытательного комплекса для производства космической техники.

"Была некоторая задержка по срокам строительства, но сейчас виден значительный прогресс: начинается монтаж технологического оборудования. Мы ожидаем, что к середине 2018 года сборочно-испытательный комплекс будет введен в эксплуатацию", — заключил Терехов.

 
Теги: Минск
 
 
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Запустят первый казахстанский научно-технологический спутник на ракете-носителе Falcon.

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