МИНСК, 1 авг — Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" изменяет формат телефонной справочной службы — на запросы клиентов будет отвечать робот.

"С 1 августа на протяжении месяца в тестовом режиме на запросы пассажиров будет отвечать робот-оператор Василиса. Тестирование будет проходить в несколько этапов. На первом тестовом этапе, который продлится ориентировочно 10-15 дней, робот будет только принимать первичный вызов, выслушивать вопрос и переключать на оператора. Если все специалисты заняты, то робот будет предлагать сформулировать вопрос с последующим обратным звонком клиенту", — рассказали в компании.

Благодаря этому оператор-робот будет набирать базу вопросов, чтобы в последующем общаться с клиентами.

На втором тестовом этапе, который предположительно начнется с 15 августа, на протяжении последующих 10-15 дней робот-оператор будет отвечать на наиболее простые вопросы. Если роботу зададут неизвестный вопрос, он переключит клиента на специалиста компании.

Финальным этапом изменения формата справочной службы станут ответы Василисы на широкий спектр часто задаваемых вопросов: на какие направления есть билеты, какие тарифы доступны и т.д.

"Предполагается, что введение новой системы позволит увеличить количество обрабатываемых запросов на 60% и тем самым снизить уровень негативных отзывов, связанных со временем ожидания на линии", — рассказали в авиакомпании.

По итогам тестирования робота в "Белавиа" сделают вывод о целесообразности перехода на автоматическую систему справочной службы.